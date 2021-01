Geen straf voor agent na neerschieten zwarte man ‘voor ogen van zoons’

De zaak rondom Jacob Blake, de zwarte man die voor de ogen van zijn zoons door een witte agent meerdere keren in zijn rug werd geschoten in Wisconsin, eindigt zonder strafrechtelijke consequenties. Alle agenten die betrokken waren bij de geruchtmakende schietpartij worden niet vervolgd, laat de openbaar aanklager vanavond weten.

Blake, die door de kogels deels verlamd raakte, lag maandenlang met zware verwondingen in het ziekenhuis. Het incident zorgde voor grootschalige protesten tegen vermeend onrechtmatig en racistisch politiegeweld in Wisconsin en elders in de Verenigde Staten. Het besluit van justitie om politieman Rusten Sheskey niet te vervolgen kan leiden tot nieuwe demonstraties, zoals vaker is gebeurd bij het uitblijven van vervolging van witte politiemensen die geweld hebben gebruikt.

Verlamd

Volgens aanklager Michael Graveley wordt geen enkele politieman aangeklaagd, ‘gebaseerd op wettelijke feiten‘. Blake overleefde de schietpartij, maar raakte wel deels verlamd. Zijn advocaat zei dat het besluit om niet te vervolgen ‘het vertrouwen in het justitiële systeem verder verwoest’.

Blake werd verdacht van seksueel geweld en mocht niet in de buurt van zijn ex komen. Dat deed hij toch. Blake verzette zich tegen zijn arrestatie en werd van korte afstand beschoten door de politie toen hij na een worsteling met agenten naar zijn auto was gelopen waar zijn kinderen in zaten. Hij heeft bekend dat hij een mes bij zich had.

Door een hel

Vanuit zijn ziekenhuisbed nam Blake een video-boodschap op waarin hij aangaf dat hij gruwelijk veel pijn heeft. ,,Je leven en niet enkel je leven, je benen, iets wat je nodig hebt om te bewegen en om vooruit te geraken in het leven, kan van je afgenomen worden in een vingerknip.”

De gewonde Blake, die volgens zijn familie vermoedelijk nooit meer zelfstandig kan lopen, ging in het ziekenhuis door een hel. ,,Ik heb nietjes in mijn rug, nietjes in mijn buik. Je wil dit niet meemaken. Ik heb 24 uur per dag pijn. Het doet pijn om te ademen, het doet pijn om te slapen, het doet pijn wanneer ik van de ene naar de ander kant beweeg, het doet pijn als ik eet”, somt Blake op.

Bij de protesten na het schietincident schoot een 17-jarige tiener twee demonstranten dood en verwondde een derde. Deze Kyle Rittenhouse is aangeklaagd voor moord. Zijn advocaat zei dinsdag dat hij onschuldig zal pleiten.