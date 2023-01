Geen sporen van vermeende Russische wraakactie voor Oekraïense oudejaarsaanval

Het zou de dodelijkste aanval zijn geweest sinds het begin van de oorlog. Volgens Igor ­Konasjenkov, de woordvoerder van het Russische ministerie van ­Defensie, betrof het een vergelding voor wat Oekraïne ruim een week geleden had aangericht. Bij een raketaanval op een schoolgebouw in Makijivka - waar Russische militairen waren ondergebracht - vielen toen volgens Rusland 89 doden, nadat door Moskou eerder was gemeld dat er ‘slechts’ 14 gewonden zouden zijn gevallen.

Oekraïne sprak meteen over 400 dode Russische militairen en 300 gewonden. Ook de goed geïnformeerde Russische militaire bloggers spraken van veel meer slachtoffers bij de tot puin gereduceerde school. Ze schreeuwden om wraak - én om ontslag van de legerleiding die zo onvoorzichtig was geweest in Makijivka om honderden rekruten in één gebouw te huisvesten dat ook nog eens naast een wapenopslag stond.

De wraak waarom ook dagenlang werd geroepen op de Russische staatstelevisie en die door het Russische ministerie van Defensie uiteindelijk ook werd gemeld, blijkt op zijn minst een grove overdrijving. Het verhaal van Moskou: Russische soldaten hadden een geheime basis van het Oekraïense leger ontdekt in Kramatorsk, in de regio Donetsk in het oosten van Oekraïne. In ‘slaapzaal 28’ en ‘slaapzaal 47’ van een voormalig schoolgebouw zouden dit weekeinde 1300 Oekraïense soldaten aanwezig zijn geweest, volgens de Russen.

,,Door een massale nachtelijke raketaanval op die locaties zijn meer dan 600 Oekraïense soldaten gesneuveld”, aldus woordvoerder Konasjenkov. Bewijzen voor de aanval - die volgde op het toch al niet gerespecteerde 36-urige staakt-het-vuren dat door de Russische president Vladimir Poetin was aangekondigd - kon hij niet geven.

Kijken

Volledig scherm Schade aan een gebouw in Kramatorsk door de laatste Russische raketaanvallen. © Reuters Diverse westerse journalisten zijn gisteren in Kramatorsk gaan kijken na die vermeende Russische wraak. Ze vonden al snel dat er weinig klopte van het geclaimde Russische succes. Er was wél een raketaanval, maar die was niet erg precies, voor zover er al een geheime legerbasis van de Oekraïners was. De twee slaapzalen vol Oekraïners waarover Moskou sprak, waren volgens de reporters niet direct geraakt, er zouden alleen wat ruiten gesneuveld zijn.

Sporen van bloed of slachtoffers waren ook nergens te vinden. In de buurt van de lege gebouwen waren wel twee inslagkraters te zien. Daniele Raineri, journalist voor de Italiaanse krant La Repubblica, beschreef gisteren slaapzaal 47: ‘De Russische raket heeft weer doel gemist. Er is een groot gat voor het gebouw, de plek is leeg en verlaten.’ De burgemeester van Kramatorsk zei dat de Russische raketaanvallen twee scholen en acht appartementen hadden beschadigd maar dat niemand gewond was geraakt.



Volgens onderzoekers van het gezaghebbende Amerikaanse Institute for the Study of War waren de Russische beweringen ‘vals’. Een Finse journalist die als eerste ter plaatse was, meldde dat de Russische artillerie een lege school had geraakt. Diverse Russische militaire bloggers hekelden de zoveelste nepverklaring van het Russische ministerie van Defensie als afleidingsmanoeuvre voor falend leiderschap in Makijivka, dat aan 400 Russen het leven zou hebben gekost.

