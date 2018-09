Geen school in Armenië: uitzetting Lili en Howick lijkt onzeker

Bush verwees moeder Armina door naar de internationale school voor expatkinderen in Jerevan. Deze school is gevestigd in een kasteel aan de rand van de stad. Het groen rondom de school is mooi verzorgd, binnen wapperen vlaggen van alle vertegenwoordigde landen en aan de muur hangen bordjes als ‘it’s a great day to learn something new’.



,,Het klopt dat de moeder hier gisteren is geweest. Wij hebben gezegd dat ze van harte welkom zijn op onze school, maar dat het schoolgeld 25.700 dollar per jaar per kind is. Dat kon ze niet betalen. Wij vinden het een trieste situatie waar wij ook geen oplossing voor hebben. Er is geen enkele school in Armenië waar ze in het Engels onderwijs kunnen krijgen en deze school kunnen ze niet betalen'', aldus officemanager van QS High, Astrik Ohanyan.



Kinderrechtenactivist Britt Borghaerts staat in nauw contact met moeder Armina. Zij bevestigt dat de kinderen nog niet op een school in Jerevan zijn ingeschreven. Onderwijs is een van de door de Raad voor de Kinderbescherming opgestelde terugkeervoorwaarden.