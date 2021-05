Geen onderzoek meer naar zwijggeld Trump voor pornoactrice

De betaling van 130.000 euro was nooit terug te vinden in de boekhouding van de Trump-campagne. Trumps oude advocaat Michael Cohen had gezegd dat Trump hem in aanloop van de verkiezingen in 2016 had opgedragen om zwijggeld uit te betalen aan twee vrouwen. Cohen ging uiteindelijk de gevangenis is vanwege het overtreden van campagnefinancieringswetten, belastingontduiking en meineed.