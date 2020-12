Geen kerstbestand voor foeterende Donald Trump

De kerstdagen zijn voor Donald Trump geen aanleiding even een tandje terug te schakelen. Integendeel, de Amerikaanse president blijft foeteren over stemmenroof bij de laatste verkiezingen en heeft ook nog andere appeltjes te schillen.

Trump lijkt niet bevattelijk voor de kerstgedachte en ventileert ook de laatste uren vooral boosheid. Vlak voor de kerst liet de president een bommetje ontploffen door twee grote budgetten te vetoën: dat van Defensie en dat van het coronasteunpakket waar miljoenen Amerikanen op wachten.

Donald Trump, die zich gisteren liet zien op de golfbaan in Florida, lijkt daar overigens niet echt mee bezig. Hij blijft vooral tekeer gaan tegen de resultaten van de verkiezingsuitslag. Nu verwijt hij Twitter - dat steeds een disclaimer aan zijn tweets toevoegt waarin staat dat Trumps beweringen over grootschalige stemfraude ‘omstreden’ zijn - dat het sociale mediaplatform ‘feiten’ afdoet als complottheoriën.

Maar ook Republikeinse senatoren die hem onvoldoende steunen in zijn strijd voor een tweede ambstermijn, neemt de president nu op de korrel. Acht senatoren onder wie de machtige leider in de Senaat Mitch McConnel zouden alleen dankzij zijn steun zouden zijn herkozen. En nu geven ze niet thuis. ‘Ik zal het nooit vergeten!, twitterde Trump.

Lastig is dat het ‘overstelpende bewijs’ dat de president in de ene na de andere tweet aanhaalt om zijn gelijk te bewijzen nog nergens een Amerikaanse rechter heeft overtuigd. Trumps advocaten hebben inmiddels 59 rechtszaken verloren in pogingen omvangrijke fraude aan te tonen of nog beter: de verkiezingsuitslag teniet te doen. Ook rechters die door Trump zelf zijn aangesteld hebben nog niets onrechtmatigs van belang gezien wat volgens Trump toch overduidelijk is. Volgens de president wijst dat laatste vooral op een schandalig gebrek aan loyaliteit bij justitie en andere getrouwen zoals ook minister van Justitie William Barr in wie hij nu teleurgesteld is. Want ook Barr zag nergens bewijs van de grootschalige fraude waarmee Trump schermt.

Gratie voor vertrouwelingen

Terwijl degenen die hem niet steunen de volle laag krijgen, is de president bezig om in zijn laatste weken opvallend veel gratie te verlenen aan loyalisten. Flink wat vertrouwelingen die in het onderzoek naar mogelijke Russische inmenging in de verkiezingscampagne van 2016 zijn veroordeeld wegens meineed of obstructie raken nu hun straf kwijt. Volgens de Washington Post geeft Trump een onbedoelde en agressieve invulling aan de traditionele presidentiële gratie rond de kerst. Bedoeling is dat mensen die het slachtoffer zijn van een justitiële dwaling daarvan profiteren. De grote meerderheid van de 94 mensen die ervan profiteerden hebben allemaal rechtstreekse banden met de president. Charles Kushner bijvoorbeeld, de vader van zijn schoonzoon Jared Kusher, kreeg ook een pardon. Trumps omstreden advocaat Rudy Giuliani zou de laatste dagen van Trumps mandaat eveneens nog in aanmerking komen voor gratie. Hij zou voor de rechter moeten komen wegen dubieuze zakenpraktijken.

Volledig scherm Het aantal besmettingsgevallen met het coronavirus blijft hard stijgen in de Verenigde Staten. Gisteren stierven er in totaal 3359 Amerikanen aan het virus, het op twee na hoogste cijfer op één dag sinds het begin van de pandemie. De afgelopen dagen stierven er dagelijks meer dan 3000 mensen De komende vier tot zes maanden kunnen de ergste zijn van de hele epidemie, denken experts. © REUTERS

Miraculeus

Ondertussen lijkt de president nauwelijks nog bezig met de strijd tegen het coronavirus die nu aan 316.000 Amerikanen het leven heeft gekost. In maart beweerde Trump dat het virus miraculeus zou verdwijnen en daarna beloofde hij dat het virus in ieder geval minder dan 200.000 slachtoffers zou maken. Dat het er niet veel meer zouden worden was te danken aan zijn uitstekende beleid. De werkelijkheid is helaas tragischer. Gerekend wordt nu met zeker 400.000 doden. Trump hoor je er niet meer over. ,,Ik denk dat hij het gehad heeft met het virus”, vertelde een anonieme Witte Huis-medewerker aan de Washington Post. Een andere opmerkelijke dreiging die de president volgens anderen uit zijn entourage blijft negeren is de grootschalige infiltratie van Amerikaanse overheidsdiensten door Russische hackers. Alle specialisten en ook minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo wijzen naar Rusland als schuldige. Donald Trump niet. Hij veronderstelt dat China erachter kan zitten. Dat de president opnieuw zijn uiterste best doet zijn vriend Vladimir Poetin uit de wind te houden, roept in de Amerikaanse media tal van vragen op. Hebben de Russen dan wellicht toch compromitterend materiaal over Trump?

Buren

In Florida is het er ondertussen ook niet gezelliger op geworden. Buren van Donald Trumps particuliere club Mar-a-Lago hebben laten weten dat ze niet willen dat Trump er straks gaat wonen. Naar verluidt heeft de president geen vergunning het commerciële complex als residentie te gebruiken. De miljonairs inde buurt vrezen vooral dat het straks gedaan is met hun rust als Trump er zijn intrek neemt en het een komen en gaan zal worden van bewonderaars, plus dat er veel veiligheidsagenten in de buurt zullen neerstrijken om de president te beschermen.

Ondertussen blijven ook veel Trumpaanhangers hopen dat hun held kan blijven zitten in het Witte Huis. In de sociale media is een alternatieve inauguratiebijeenkomst in de maak, op 20 januari wanneer Joe Biden zal worden ingezworen als nieuwe president. Zo’n zestigduizend aanhangers van Trump zouden zich hebben aangemeld om op dat moment online mee te doen aan een alternatieve ceremonie voor een tweede termijn van Donald Trump.

De president en de first lady van de Verenigde Staten hebben een kerstspeech gehouden en dankten daarin iedereen die heeft gewerkt aan een vaccin: