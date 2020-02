Geen impeachment Trump: vrijgesproken van machtsmisbruik

De stemming vond omstreeks 16.15 uur plaatselijke tijd plaats. De Republikeinen hielden zich aan de partijlijn, met uitzondering van Mitt Romney. Romney was de enige Republikein die voor impeachment van Trump stemde. Aan Democratische kant stemden alle leden voor afzetting van de president. Hij is daarmee de eerste senator in de Amerikaanse geschiedenis die stemt voor de afzetting van een president uit eigen partij.



Het tevens de eerste keer dat de oppositiepartij unaniem is in de steun voor impeachment van de president. Het was de derde keer in de geschiedenis van de VS dat er een proces over de afzetting van de president wordt gevoerd. De eindstemming bedroeg 52 stemmen tegen en 48 voor het artikel 1, waarin Trump werd aangeklaagd voor machtsmisbruik. Er moet nu nog worden gestemd over artikel 2: belemmering van het Congres.



Beide aanklachten tegen Trump gaan over het verzoek van Trump aan de Oekraïense president Volodimir Zelenski om een onderzoek in te stellen naar zijn politieke rivaal Joe Biden en diens zoon Hunter. De Democraten beschuldigen Trump van machtsmisbruik, omdat hij 391 miljoen hulpgeld aan Oekraïne achterhield, om zo druk op Kiev te zetten bij zijn strijd tegen Biden.



In het onderzoek naar de aanklachten blokkeerde Trump vervolgens alle verzoeken van het Huis van Afgevaardigden om getuigen te horen en documenten in te zien voor het onderzoek. Trump ontkent bij hoog en bij laag dat hij iets verkeerds heeft gedaan. Daarbij krijgt hij de steun van vrijwel de meeste Republikeinen. Er is wel kritiek van sommige Republikeinse senatoren, maar ze zien onvoldoende reden tot afzetting.