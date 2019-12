Geen hij, maar een zij wordt de nieuwe Labourbaas

Een soort rode Margaret Thatcher, een IJzeren Dame die de ene verkiezing na de andere zal winnen. Dat is zo onderhand de droom bij aangeslagen links in Groot-Brittannië. De dagen van Jeremy Corbyn zijn geteld. Zijn gisteren verspreide excuusbrief voor de grootste nederlaag van Labour sinds 1935 valt slecht bij een deel van de achterban. Corbyn zegt weliswaar sorry, maar houdt vol dat hij de behoeften van de linkse kiezers wel degelijk goed heeft ingeschat, maar hij claimt dat hij niet wordt begrepen. Verder lag het aan de media die te negatief over hem schreven. Dat laatste is misschien waar, maar Labouractivisten melden op de Britse televisie en in sociale media dat Corbyn vooral zelf onverkoopbaar was als ze aanbelden om stemmen te werven. Te links, te vaag over brexit, soms antisemitisch en verder ‘geen charisma’ of ‘niet te vertrouwen’. Dat waren de meest gehoorde klachten die linkse kiezers ertoe brachten dan maar op Boris Johnson te stemmen.