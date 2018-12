Geen begrotingsakkoord VS, overheid ‘gaat dicht’

Muur Mexico

Het is niet voor het eerst dat tijdens het presidentschap van Trump geen tijdige oplossing wordt gevonden voor de begroting. De laatste keer dat de Amerikaanse overheid ‘op slot’ ging was eerder dit jaar. In februari was sprake van een ‘shutdown’ van enkele uren, in januari duurde de situatie een paar dagen. De keer daarvoor was in 2013 tijdens het presidentschap van Barack Obama. Toen hoefden honderdduizenden ambtenaren zo’n twee weken niet op hun werk te komen.