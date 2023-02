Gedumpte alligator ‘Godzilla’ gered uit vijver in park in New York

Een opmerkelijke vondst in een vijver in New York: uit het koude water in een park in stadsdeel Brooklyn werd afgelopen weekend een alligator gered. ‘Behoorlijk angstaanjagend.’

Het 1,2 meter lange reptiel werd zondag uit het water gehaald in Prospect Park in Brooklyn nadat medewerkers van het park het dier hadden gespot. Volgens New York City Parks, de organisatie verantwoordelijk voor het groen in de stad, was het dier was in een slechte conditie, kwam het sloom over en verkeerde het waarschijnlijk in shock door de kou van het water. Het dier is overgebracht naar de Bronx Zoo om onderzocht te worden. Hoe het nu met de alligator gaat is niet bekend.

Alligators komen wel in het wild voor in de Verenigde Staten, maar leven doorgaans in veel warmere staten in het zuidoosten van het land, zoals Florida of South Carolina.



Vermoedelijk gedumpt

De krokodilachtige, die naar verluidt de naam Godzilla heeft gekregen, is vermoedelijk door iemand gedumpt. Het achterlaten van dieren in stadsparken is illegaal, de politie doet daarom onderzoek. ,,Parken zijn geen geschikte omgeving voor dieren die niet van nature in deze parken voorkomen’’, zei een woordvoerder tegen een lokale nieuwszender. ,,Naast het mogelijke gevaar voor parkbezoekers, kan het vrijlaten van dieren leiden tot het elimineren van soorten die er wel van nature voorkomen en een ongezonde waterkwaliteit.’’



Bezoekers van het park reageerden geschokt op de vondst van het dier. ,,Wat? Een alligator?’’ zei Vijay Jacob, een vader van twee kinderen tegen de New York Post. ,,Dat is behoorlijk angstaanjagend, aangezien in dit deel van het park veel kinderen komen.’’

Volledig scherm © NYC Parks via Reuters