‘Gebruik geen handdrogers meer in het ziekenhuis’

Papieren handdoeken om je handen mee te drogen zijn hygiënischer dan zogeheten jetdrogers. Dit blijkt uit een recente studie die is uitgevoerd in toiletruimtes van drie ziekenhuizen. Onderzoekers raden ziekenhuizen aan om de hygiëne te verbeteren door geen jetdrogers meer te gebruiken.

De studie van de Universiteit van Leeds is uitgevoerd in echte toiletruimtes van drie ziekenhuizen in Leeds (Engeland), Parijs (Frankrijk) en Udine (Italië). In het onderzoek werd het gebruik van papieren handdoeken vergeleken met het gebruik van jetdrogers om te kijken welke manier hygiënischer is. Onderzoekers hebben gekeken naar de hoeveelheid bacteriën in de omgeving in een periode van twaalf weken. Gebleken is dat het gebruik van papieren handdoeken voor veel minder bacteriën zorgt dan wanneer een jetdroger wordt gebruikt.

Vooral in de gezondheidszorg, waar toiletten gebruikt worden door personeel, bezoekers en patiënten, kunnen jetdrogers extra veel risico vormen. Volgens de onderzoekers kan het kiezen voor papieren handdoeken een cruciale stap zijn om de hygiëne en de algehele gezondheid te verbeteren. ,,Wanneer we denken aan handhygiëne denken we aan handen wassen, maar je handen drogen, daar hebben we het veel te weinig over’’, vertelt Marc van Ranst, een viroloog uit het Belgische Leuven. Hij is een van de onderzoekers die de studie heeft opgezet.

Spetters

Bij het gebruik van papieren handdoeken worden de bacteriën afgeveegd en weggegooid in de prullenbak. Bij jetdrogers geldt dat hoe krachtiger de luchtstroom uit het apparaat is, hoe verder de bacteriën zich in de ruimte verspreiden. Onderzoekers hebben gekeken naar de plek waar waterdruppels terechtkomen bij een jetdroger. Uit het experiment blijkt dat de meeste spetters terechtkomen op de borst. Van Ranst: ,,Er zijn zelfs druppels gevonden op het gezicht van een kind.’’

Quote Er zijn zelfs druppels gevonden op het gezicht van een kind Marc van Ranst, viroloog

Bij het gebruik van jetdrogers werden er veel meer bacteriën gevonden in stof en op de vloer. Ook het aantal bacteriën op de handen van ziekenhuismedewerkers lag hoger bij het gebruik van jetdrogers. Volgens Van Ranst is dat nog onverwacht. ,,Het zijn bacteriën die je op zich wel kunt verwachten in ziekenhuizen, maar ze kunnen ziekteverwekkend zijn, dus je moet het wel serieus nemen.’’

Ziekenhuizen

In settings zoals op een festival zou een jetdroger nog wel kunnen staan, vindt Van Ranst. In ziekenhuizen en in de voedingssector zijn de drogers minder op hun plek. Nederlandse ziekenhuizen zouden een inventaris moeten maken van waar jetdrogers staan, vindt de viroloog. ,,Daarna moeten ze zich afvragen of die toestellen wel op die plek moeten staan.’’