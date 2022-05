Galina komt op voor vrije woord in Rusland: ‘Niet iedereen is slaaf van propagandamachine’

Tot zeven jaar geleden trainde Galina Arapova nog Russische rechters en bracht ze hen de internationale standaard van de onafhankelijke rechtspraak bij. Diezelfde rechters veroordelen nu honderden journalisten, politici en activisten voor het verspreiden van ‘nepnieuws’. Arapova, advocaat en directeur van het Russische Mass Media Defence Centre (MMDC), staat samen met haar team een deel van deze ‘vijanden van de staat’ juridisch bij. ,,De kans dat we een zaak in eigen land winnen is met de huidige wetgeving nul, maar niks doen is geen optie. Dan geven we Kremlin en dus Poetin carte blanche.’’