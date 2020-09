Gaan inwoners Tomsk stemmen? ‘Het is zinloos, alles ligt van tevoren al vast’

video Paniek in Beiroet: weer grote brand in haven, maand na verwoesten­de explosie

10 september Opnieuw is er een grote brand uitgebroken in de haven van Beiroet. Iets meer dan een maand nadat een grote explosie een deel van de Libanese hoofdstad verwoestte. Ooggetuigen zien een grote, zwarte rookpluim. De brandweer is ter plekke. Ook worden blushelikopters van het leger ingezet.