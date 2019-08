G7 gaat Amazonegebied ‘zo snel mogelijk helpen’

De G7-leiders die bijeen zijn in het Franse Biarritz zijn akkoord de door branden getroffen landen in het Amazonegebied 'zo snel mogelijk te helpen’, aldus Franse media. Hoe is nog niet bekend. De eerste Braziliaanse troepen gaan vandaag aan de slag in het regenwoud van de Amazone.

De Braziliaanse versterkingen werden vrijdag gestuurd om de uitslaande bosbranden in te perken. De Braziliaanse president Bolsonaro reageerde daarmee op protesten in Brazilië en groeiende internationale verontwaardiging over het recordaantal branden. Sinds Bolsonaro aan de macht is lijken boeren, speculanten en andere belanghebbenden zich minder te storen aan het behoud van de bossen.

Verwijten dat Bolsonaro economische ontwikkeling ten koste laat gaan van behoud van het kwetsbare en voor het klimaat belangrijke Amazonegebied worden gesterkt door een vandaag gepubliceerd onderzoek van de BBC naar het aantal milieubekeuringen dat in Brazilië is uitgeschreven, sinds Bolsonaro aan de macht is. Uit data van het Braziliaanse Instituut voor Duurzame Natuurlijke Rijkdom (Ibama) blijkt dat dit jaar een derde minder milieuovertreders is beboet dan in dezelfde periode in het jaar ervoor. Het aantal boetes wegens illegale ontbossing, inclusief het verbranden van bos daalde van 4138 naar 2535, terwijl het aantal branden toenam.

Correctie

Volgens medestanders van president Bolsonaro geven de Ibama-cijfers niet het juiste beeld. Er zouden niet minder boetes uitgeschreven zijn. Wel zou er sprake zijn van een ‘correctie’ omdat de vorige centrum-linkse, regering overdreven veel boetes zou hebben uitgeschreven om internationaal goed voor de dag te komen. Tijdens zijn verkiezingscampagne heeft Bolsonaro er echter nooit een geheim van gemaakt dat hij meer economische exploitatie in het Amazonegebied zou gedogen.

Volledig scherm Protestdemonstratie, vrijdag, tegen het beleid van president Bolsonaro in het Amazonegebied. © AFP

Toch is de stemming nu aan het omslaan, ook bij Bolsonaro die ruim 40.000 soldaten beschikbaar heeft gesteld voor bluswerk en preventie. Er worden inmiddels ook extra blusvliegtuigen ingezet. Volgens waarnemers wil de Braziliaanse president geen boycots riskeren van westerse landen omdat dat de Braziliaanse economie enorm zou schaden. Nu al staat een nieuw handelsverdrag met de EU op de tocht vanwege Bolsonaro’s recente passiviteit in het beschermen van het Amazonegebied. Vrijdag verklaarde Bolsonaro dat de natuur in het Amazonegebied hem aan het hart ging.

