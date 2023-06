Frietbakkers Franky en Coen aan dood ontsnapt bij raketaanval op restaurant in Oekraïne

Update met videoDe Nederlandse frietbakkers die gratis snacks uitdelen in het oorlogsgebied in Oekraïne, hebben dinsdagavond aan den lijve de risico’s ondervonden van hun liefdadigheidsactie. Het restaurant in de oostelijke stad Kramatorsk waar ze aten, werd getroffen door een of meerdere Russische raketten.

‘Wij waren aan het eten in een restaurant in Kramatorsk en daar is zojuist een raket ingeslagen. Er zijn veel gewonden maar of er mensen overleden zijn weten we niet. Wij hebben slechts lichte verwondingen maar onze auto is zwaar beschadigd’, lieten Franky van Hintum uit Helmond (54) en Coen van Oosten uit Waspik (50) in een appje aan deze nieuwssite weten.

Bij de raketaanval in de vroege avond vielen minstens drie doden en 42 gewonden, onder wie een kind, meldde de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken Ihor Klymenko later op Telegram. Hij sloot niet uit dat er nog slachtoffers onder het puin liggen. De aanval vond plaats in een drukbezocht gebied in het stadscentrum. Volgens de regionale gouverneur Pavlo Kyrylenko werden twee raketten afgevuurd op de stad met 150.000 inwoners, de laatste grote agglomeratie onder Oekraïense controle in het oosten, gelegen op ongeveer dertig kilometer van het front.

Kramatorsk was al meermaals het doelwit van Russische bombardementen. De dodelijkste was die van het station, in april 2022, toen zo’n 4000 burgers probeerden de stad te verlaten. Bij deze aanval kwamen 61 mensen om het leven en raakten meer dan 160 gewond. Moskou ontkende elke betrokkenheid.

Volledig scherm De hevig geschrokken Franky van Hintum uit Helmond bij het getroffen restaurant Ria Lounge in Kramatorsk. © Privéfoto

Militairen en journalisten

Een verslaggever Het Laatste Nieuws bevond zich ook in het restaurant, genaamd Ria Lounge. Hij arriveerde er omstreeks 18 uur. ,,Nadat ik had gegeten, ben ik naar het hotel vertrokken. Ongeveer twintig minuten later hoorde ik de explosie. Het restaurant is helemaal weggevaagd. Er zijn doden gevallen. Ik hoorde mensen schreeuwen onder het puin. Het is verschrikkelijk”, meldde hij aan de Vlaamse krant.

Ria Lounge was volgens hem een groot restaurant waar veel mensen werkten. ,,Alle militairen en journalisten in Kramatorsk komen hier eten. Ook burgers komen hier over de vloer. Het is echt een ontmoetingsplek”, schetste De Decker, die vermoedt dat de twee Russische kruisraketten doelbewust op het restaurant gericht waren.

Volledig scherm De beschadigde snackbus van de Nederlanders. © Privéfoto

Friet uitdelen

Kort nadat Rusland het buurland binnenviel, in februari vorig jaar, trokken de twee meerdere malen naar de Pools-Oekraïense grens, waar hun vette hap gretig aftrek vond bij Oekraïners die halsoverkop hun land uitvluchtten. Na enkele maanden stapten Van Hintum en Van Oosten - beter bekend als Franky en Coen - in hun busjes om friet (en snacks) te gaan bakken in Hostomel, Irpin, Boetsja en al die andere door de oorlog getroffen plaatsen in Oekraïne. In februari 2023 trokken ze richting het oosten.

Niet alleen dat was spannend, zei Van Hintum destijds, die een snackbar in Eindhoven heeft. ,,Maar ook het offensief dat verwacht wordt van de Russen baart me zorgen. Het is niet dat ik er nachtmerries van heb, maar het houdt me wel bezig. Wat als toegangswegen kapot worden geschoten en we ergens niet weg kunnen?” Van Hintum is getrouwd met een Oekraïense. ,,Die snapt daarom natuurlijk volledig dat ik weer terug wilde. Maar ze heeft het ook uit mijn hoofd proberen te praten, omdat ze bang is dat er wat gebeurt. Het woord ‘front’ wil ze niet horen.”

Van Oosten ‘is wat nuchterder’, zei hij, is niet echt bezig met de gevaren die op de loer liggen.

Ontroerde blikken

Dat ze wat kunnen doen voor de lijdende Oekraïense bevolking, zorgt ervoor dat de keuze om toch weer te gaan geen moeilijke was. Van Hintum: ,,Die ontroerde blikken van mensen als je ze een bakje eten geeft. En dat niet één keer per dag, maar tig keer. Hier in Nederland zijn mensen ook wel blij als je eten voor ze maakt, maar daar zijn ze écht blij. Sommigen hebben simpelweg honger, en wij kunnen ze helpen. Dat geeft een lekker gevoel.”

