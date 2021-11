Frederik de Klerk, laatste Zuid-Afrikaanse president onder apartheid, overleden

Musk laat miljoenen Twittervol­gers beslissen over verkoop van Te­sla-aandelen

Teslabaas Elon Musk heeft zaterdag op Twitter aan zijn 62 miljoen volgers gevraagd of hij 10 procent van zijn aandelen in Tesla zou moeten verkopen. Het is niet duidelijk of het de multimiljardair menens is, dan wel of het om een van zijn grillen gaat. Musk beloofde zijn volgers echter dat hij zich aan hun oordeel zou houden. Inmiddels zijn er al ruim 1,5 miljoen stemmen uitgebracht en een kleine meerderheid (54 procent) heeft op ja gestemd.

7 november