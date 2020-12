Fransman vervolgd voor opsluiten en uithongeren zoon (39) als straf voor werkloosheid

Duits kerstfeest­je mondt uit in gevecht op leven en dood, man (22) in levensge­vaar

25 december Een Duits kerstavondfeestje is uitgedraaid op een gevecht op leven en dood tussen twee mannen die elkaar te lijf gingen met een bijl en een barbecuespies. De man met de bijl (22) is in levensgevaar opgenomen in het ziekenhuis.