Fransman raakt deel schedel kwijt na politiegeweld: ‘Agenten lieten me daar liggen’

In de nacht van 1 op 2 juli liep Hedi op straat in Marseille, vertelt hij tegen Konbini. Er waren rellen, zoals op heel veel plaatsen in Frankrijk, nadat een agent ten westen van Parijs een 17-jarige jongen had doodgeschoten. Hedi was niet aan het rellen, zegt hij, hij ging uit met vrienden.



,,We liepen langs een politie-eenheid. Op een gegeven moment draai ik me om en voel ik iets tegen mijn hoofd komen. Ik wist niet wat het was. Ik viel op de grond. Ik wilde opstaan maar ze trokken me mee, naar een afgelegen plek. Daar was het donker. Toen begonnen ze (de agenten, red.) te slaan. Er lag er één boven op me, dus ik kon geen kant op. Eén sloeg er met z’n vuisten, een ander met een wapenstok. Ze vroegen niet naar mijn papieren, ze vroegen niet wat ik daar deed. Ik probeerde nog te zeggen dat ik niks had gedaan, dat ze mochten fouilleren. Maar ze luisterden niet. Toen stopten ze ineens en lieten ze me daar liggen.’’



Dat was het moment dat Hedi naar zijn hoofd greep. Hij voelde dat zijn hoofd open lag, dat een deel van zijn schedel was verdwenen. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en raakte in coma. Een week bracht hij door op de intensive care en daarna nog twee weken op de afdeling neurochirurgie. ,,Ik ben tot nu toe drie keer geopereerd. En ik word nog aan mijn oog geopereerd. Het is nog afwachten of ze dat ene deel van mijn schedel weer kunnen terugzetten. Het is nu nog te veel opgezwollen.’’