Fransman die eigen dood uit protest wilde livestreamen opgenomen in ziekenhuis

De zieke Fransman begon in de nacht van vrijdag op zaterdag met het streamen van zijn nakende dood. In de live-video proostte hij iets na middernacht met een plastic beker met inhoud op zijn vrienden: ,,Kijk, jongens ik drink een laatste slok op jullie gezondheid”, sprak Cocq vanuit het ziekenhuisbed in zijn woning. ,,De weg naar de bevrijding is begonnen en geloof me, ik ben er blij mee.’’ De vijftiger legde uit dat hij vlak daarvoor zijn laatste maaltijd had gehad en voedsel noch vloeistof meer tot zich zal nemen. Pijnstillers blijft hij wel slikken. ,,Ik verwacht dat ik over een dag of vier, vijf zal overlijden.’’