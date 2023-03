Fransen over omstreden verhoging van de pensioenleeftijd: ‘Al weken chaos’

huurlingenleger ‘Chef-kok’ Prigozjin vecht voor zijn leven: Poetin laat Wagner­groep zwaarste gevechten doen

Het verhaal van Jevgeni Prigozjin, de op één na machtigste man in Rusland, is dat van de onwaarschijnlijke opkomst van een kruimeldief. Maar de baas van huurlingenleger Wagner, verwikkeld in de oorlog in Oekraïne, vecht nu voor zijn leven.