Fransen bereiden zich voor op stroomuitval

Frankrijk gaat maatregelen voorbereiden om stroomtekorten in de winter op te vangen. Eén van de opties is om telkens twee uur in één bepaald gebied alle stroom preventief uit te schakelen. Na die periode kan een andere zone twee uur in het donker worden gezet.

Het idee is dat er zo maximaal 6 miljoen Fransen tegelijk zonder elektriciteit komen te zitten. Met de doelbewust gekozen stroomonderbrekingen wordt elektriciteit bespaard. Zo wordt voorkómen dat in het hele land de stroom uitvalt wegens overbelasting van het netwerk.

Frankrijk drijft voor een groot deel op zijn eigen kerncentrales. Daarvan ligt nu bijna de helft stil voor onderhoud en reparaties. Frankrijk moet daarom elektriciteit importeren. Maar het is onzeker of dat genoeg is. Netbeheerder RTE waarschuwt dat er in januari, als het echt koud wordt, een ‘verhoogd risico’ is op stroomonderbrekingen.

Niet iedereen gedupeerd

Volledig scherm © Getty Images/iStockphoto De regering vraagt de lokale autoriteiten daarom nu om zich voor te bereiden op noodscenario’s. Het idee is om, indien nodig, de stroom af te sluiten op piekuren, als er veel elektriciteit tegelijk wordt gebruikt. Dat is tussen 08.00 en 13.00 uur en tussen 18.00 en 20.00 uur. Bewoners in de betreffende gebieden worden dan de dag ervoor gewaarschuwd, via de nieuwe zogeheten EcoWatt-app. De straatverlichting zal uit gaan en openbaar vervoer komt stil te staan. Scholen kunnen gesloten worden, om te voorkomen dat leerlingen en leraren ’s morgens in de kou zitten.



Niet iedereen wordt gedupeerd. Ziekenhuizen, politiebureaus en brandweerkazernes houden altijd stroom. Sommige fabrieken krijgen ook een uitzonderingspositie. In totaal zou zo’n 60 procent van de bevolking getroffen kunnen worden door een tijdelijke stroomonderbreking.

Echt koud

De plannen daarvoor worden nu gemaakt. Maar het staat nog niet vast dat de knop ook echt wordt omgezet. ,,We gaan alleen afsluiten als het echt koud wordt, als er niet genoeg elektriciteit is en als de stroomconsumptie niet daalt’’, zeggen anonieme ambtenaren in de Franse pers.

Grote zorgen zijn er vooral over de telefoonlijnen, en dan met name het alarmnummer 112. Als telefoons niet werken, zijn ambulances, agenten en brandweer niet bereikbaar. ,,Het is een illusie om te denken dat we bij alle telefoonpalen en installaties een accu neerzetten’’, zei de directie van telefoonaanbieder Orange deze week. ,,Het is daardoor mogelijk dat noodnummers soms in bepaalde streken niet bereikbaar zijn. Daar zijn wel noodoplossingen voor te bedenken, maar we weten niet hoe het netwerk daarop zal reageren.’’

