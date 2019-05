Franse surfer overlijdt na aanval door haai

Een ervaren surfer uit Parijs is gisteren om het leven gekomen toen hij werd aangevallen door een haai voor de kust van het Franse vakantie-eiland La Réunion in de Indische Oceaan. Kim Mahbouli (28) was samen met drie vrienden de zee ingegaan toen het noodlot toesloeg.

Volgens Imaz Press Réunion, het belangrijkste persbureau van het eiland, scheurde de haai het linkerbeen van de jongeman af op het bekende surfoord La Tortue in Saint-Leu. Zijn vrienden probeerden hem nog naar het strand van Saint-Leu te brengen, maar slaagden daar niet in. Ze waarschuwden de hulpdiensten, die meteen ter plaatse kwamen.

Strand

Vanaf het strand was alleen nog het surfboard van de man te zien, maar de hulpdiensten konden Mahbouli snel lokaliseren. Hij was afgedreven en bleek geen hartslag meer te hebben. Er werd nog gestart met een reanimatie, maar tevergeefs. Vermoedelijk had hij al te veel bloed verloren. Mahbouli laat een zwangere vriendin achter.



La Réunion kampt al een paar jaar met een toenemend aantal aanvallen door haaien. Het was al het 24ste incident sinds 2011 en het elfde met dodelijke afloop. In de helft van de gevallen zijn de slachtoffers surfers of bodyboarders, die surfen met een verkorte plank.

Volledig scherm © Shutterstock

In Saint-Leu vielen naast Mahbouli al vier andere slachtoffers de afgelopen jaren. Op 5 augustus 2012 viel een haai Fabien Bujon aan. Hij raakte zijn rechterhand en -voet kwijt, maar overleefde het. Ook de 51-jarige Vincent kon het navertellen toen hij op 22 juli 2014 door een haai was aangevallen. Hij werd in zijn kuit en rechterpols gebeten. Hetzelfde was het geval voor een man die op 22 juli 2015 zijn rechterarm verloor toen een haai hem beet. Er was ook iemand die het niet overleefde. Op 27 april 2017 stierf Adrien Dubosc (30) nadat hij was aangevallen bij het bodyboarden.

Risico

Om het risico te beperken houdt de politie toezicht in zones waar surfen niet is toegelaten. Sinds begin dit jaar werden al 11 boetes uitgeschreven. Volgens het districtshoofd van Saint-Paul kan dat echter contraproductief werken. Want wanneer de surfers de politie zien, blijven ze soms langer in het water, waardoor ze hun risico nog vergroten.