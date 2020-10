Franse staat adopteert honderden weeskinderen van overleden zorgpersoneel

Toerist mag nu als enige ter wereld Machu Picchu zien na zeven maanden wachten

13 oktober Een Japanner die vanwege de coronamaatregelen al bijna zeven maanden vastzit in Peru is bij hoge uitzondering toegelaten tot Machu Picchu. De populaire attractie is gesloten voor toeristen, maar werd speciaal opengesteld voor Jesse Takayama.