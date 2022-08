Franse skikampioen Adèle Milloz (26) sterft na val in de Alpen: ‘Een stralende jonge vrouw’

Onderzoekers vertellen dat de route die Milloz en haar metgezel aflegden niet als ‘bijzonder moeilijk’ wordt beschouwd. Het gebied is echter de laatste tijd als gevolg van de droogte een stuk gevaarlijker geworden voor wandelaars en klimmers. Onderzoek moet uitwijzen wat er precies is misgegaan.

Groot talent

Milloz werd in de Alpen opgevoed door haar vader, een berggids, en door haar moeder, skileraar van beroep. Op 6-jarige leeftijd ging ze voor het eerst de helling op. Ze groeide al snel uit tot groot talent. Zo werd ze wereldkampioen sprint bij de junioren en won ze goud in dezelfde categorie op de Winter Military World Games in Sotsji in 2017. Ze stopte met ski-alpinisme in 2019 om zich volledig te concentreren op de opleiding tot ​​professionele berggids.