Franse ‘seriemoordenaar’ voor rechter: ‘Een moordenaar, een monster, een manipulator’

Waarom Poetin? Rusland is geen zielige, arme sloeber meer en dat is heel wat waard

Iedereen weet wie Vladimir Poetin is, maar er is bijna niemand die hem echt kent. Dat is vreemd voor iemand die al meer dan twintig jaar het wereldnieuws bepaalt. Wat drijft hem? En hoe is hij zo machtig geworden?

27 januari