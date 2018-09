Franse scholier gaat schooljaar zonder telefoon of ander apparaat tegemoet

Ruim 12 miljoen leerlingen moeten hun mobieltjes uitzetten of in kluisjes leggen. Doen zij dat niet, dan hebben docenten nu de bevoegdheid de telefoons in beslag te nemen. In noodgevallen mag overigens wel gebeld worden. Bijna 86 procent van de jongeren in Frankrijk, ongeveer negen op de tien, heeft een mobiele telefoon.



Onderwijsminister Jean-Michel Blanquer zegt dat leerlingen zich zo beter kunnen concentreren op de lessen en op het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Het verbod is ook bedoeld om pesten via internet terug te dringen en diefstal en geweld in scholen te voorkomen.