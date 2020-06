Franse regering meldt het nu officieel: reizen mag vanaf 15 juni weer

De Franse regering heeft officieel laten weten dat de grenzen met andere EU- en Schengenlanden maandag weer opengaan. ,,Vanaf 15 juni ’s morgens (om 00.00 uur) worden alle reisbeperkingen op de grond, in de lucht en op zee, opgeheven.’’ Dat staat in een officiële verklaring die de ministers van Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken hebben uitgegeven.

Welkom

Nederland wilde tot nu toe nog geen groen licht geven voor het reizen naar Frankrijk. Parijs had namelijk nog niet officieel laten weten dat Nederlanders ook weer welkom waren, aldus Den Haag. Dat was opmerkelijk, want premier Edouard Philippe, had al een week eerder gezegd dat Frankrijk de grenzen op 15 juni wilde gaan openen. Afgelopen week zei staatssecretaris voor Toerisme Jean-Baptiste Lemoyne nog eens in deze krant: ,,Ja, Nederlanders mogen straks weer naar Frankrijk komen. Jullie zijn welkom. We rollen de rode loper voor jullie uit!’’