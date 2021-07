Franse politie schiet verdachte van onthoofden 13-jarige jongen dood

Het onthoofde lichaam en het hoofd van het slachtoffer werden rond 23.30 uur ontdekt in Tarascon, een stad met 15.000 inwoners aan de oevers van de Rhône in het zuidoosten van Frankrijk. Volgens openbaar aanklager Laurent Gumbau waren ook reepjes vlees weggesneden van de schouder van de jongen. ,,Mogelijk wijst dat op kannibalisme, maar op dit moment is het onmogelijk de hypothese te bevestigen”, aldus de aanklager.

Gumbau zei dat de jongen was verdwenen uit een zorginstelling voor kinderen in Marseille, honderd kilometer ten oosten van Tarascon. Het onderzoek bracht de politie naar het adres in Tarascon. Volgens buren vluchtte de verdachte over de daken. Drie uur later vonden agenten hem elders in de stad en schoten hem dood. De man was niet gewapend.