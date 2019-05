Franse politie houdt verdachten aanslag Lyon aan

De man die verdacht wordt van de bomaanslag werd vanochtend opgepakt, toen hij uit een bus stapte in Lyon. Franse media melden dat het een student van Algerijnse afkomst is, naar wie de afgelopen dagen koortsachtig werd gezocht. Wie de tweede arrestant is, is niet duidelijk.



Bij de aanslag vrijdag in het centrum van Lyon raakten dertien mensen gewond. De dader zette een papieren zak met explosieven bij een bakkerij en fietste daarna weg. De explosieven werden waarschijnlijk van een afstand tot ontploffing gebracht.



Bij de explosie in een druk voetgangersgebied in het centrum van de Franse stad raakten vrijdag 13 mensen gewond. De explosie werd veroorzaakt door een bom die nabij een bakkerij was achtergelaten. Na de ontploffing lag, volgens getuigen, de grond vol met schroeven en spijkers.



,,Het was een zware ontploffing’’, verklaarde een van hen tegenover nieuwszender BFMTV. Ooggetuigen zagen dat een man van een jaar of dertig, op een zwarte mountainbike, de koffer achterliet op straat. De bom, die volgens deskundigen op afstand werd bediend, ging even later af.