Franse politie extra alert op aanslagen spoornet

,,Wegens recente oproepen via jihadistische propaganda om treinen te laten ontsporen, moet bijzondere aandacht worden besteed aan alle informatie over het binnendringen of pogingen tot sabotage bij spoorbedrijven", zo staat in de zeven pagina's tellende nota .

,,Het is belangrijk om extra alert te zijn op oproepen van terroristische organisaties gericht aan 'lone wolfs' om in Europa treinen te laten ontsporen, bosbranden te stichten of voedsel te vergiftigen", staat verder in het document. Volgens de nota vertoont het openbaar vervoer 'vele kwetsbaarheden', met name in stations waar de bewaking nog verscherpt moet worden om aanslagen 'te ontmoedigen'.