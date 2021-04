Franse lingeriewinkeliers sturen premier 80 slipjes uit protest tegen coronasluiting

Met hun ,,symbolische en humoristische” protest genaamd ‘action culottée’ - een combinatie van de Franse woorden voor slipje (culotte) en brutaal (culottée) - vragen de winkeliers de premier om hun zaken in te delen in de categorie ‘essentiële winkels’.

In hun brief aan het Matignon (de ambtswoning van de Franse premier, red.) schrijven de winkeliers ,,bijgevoegd vindt u een element van het dagelijks leven dat door uw regering als niet-essentieel wordt beschouwd: slipjes.’’ Ze benadrukken dat hun winkels geen groot gevaar voor de volksgezondheid vormen. ,,Onderzoeken tonen aan dat het risico op besmetting in onafhankelijke winkels niet hoog is. Integendeel. Door onze kleine winkeloppervlakten kunnen we de bezoekersstroom nauwkeurig regelen’’, citeert het weekblad L’Obs.



Volgens de ondernemers vormen de als ‘essentieel’ aangemerkte supermarkten een veel groter gezondheidsrisico. ,,Ze verwelkomen het publiek vaak zonder de afstandsregel te respecteren en leven de contactbeperkingsmaatregelen niet altijd na.’’



Een van de winkeliers legt in een filmpje op TikTok uit dat ze vooral boos is dat supermarkten hun lingerieafdeling open mogen houden. ,,Nee, elke ochtend een slipje aantrekken moet niet naar de achtergrond worden geschoven. We hebben het volste recht om open te zijn”, stelt Isabelle.

Nieuwe lockdown

Alle niet-essentiële winkels in Frankrijk zijn sinds 3 april weer gesloten vanwege de derde coronagolf. Fransen mogen nog maar in een straal van 10 kilometer rond hun huis naar buiten en thuiswerken is de standaard. De scholen zijn bovendien drie weken dicht. Daarna wordt het klassikale onderwijs in etappes hervat.

President Emmanuel Macron maakte de nieuwe lockdown eind maart bekend in een toespraak op televisie. ,,We moeten de komende weken nog even volhouden. Daarna komt het einde van de tunnel in zicht’’, zei hij. ,,De maand april wordt beslissend.’’



Hij wees erop dat de lockdown zoals die de weken daarvoor in een deel van het land gold ‘effect heeft gehad’. ,,Maar het is niet genoeg. Als we niet meer maatregelen nemen, raken we de controle over het virus kwijt.’’ Naast de beperkende maatregelen zou er ook meer hulp komen voor ziekenhuizen. ,,Het aantal bedden op ic’s, nu zo’n 7000, wordt uitgebreid tot 10.000‘’, aldus Macron.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.