Franse lerares werd op lugubere wijze onthoofd voor pinpas

Tweejarig kind schiet per ongeluk moeder dood in VS

14 oktober Een tweejarige heeft in de VS zijn moeder doodgeschoten terwijl die deelnam aan een videovergadering via internet. Het drama vond plaats op 11 augustus in Florida. De vader van het kind is dinsdag gearresteerd omdat hij zijn wapen niet buiten het bereik van het kind opgeborgen had.