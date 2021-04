Franse horeca dicht, maar politici gewoon aan de asperges en champagne

Een week geleden kwam senator Joëlle Garriaud-Maylam in opspraak. De nieuwssite Mediapart onthulde dat zij lunchte in één van de duurste hotels van Parijs, Le Meurice, schuin tegenover het Louvre. Het was een werklunch met een advocaat, zei ze, in één van de salons van het hotel. ,,Dat is toch niet verboden?’’



Le Meurice zei dat er geen maaltijden in salons van het hotel worden geserveerd. ,,Het zal een aparte kamer van een hotelsuite zijn geweest: daar kan via room service iets besteld worden. We vragen dan niet of het voor één persoon is of ook voor iemand anders.’’