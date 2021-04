Franse grotbewoners geven eerste teken van leven: ‘Het is heel erg zwaar’

Ze liggen in slaapzakken met sondes op hun hoofd. Ze planten zaadjes van knolraap en wortel. En ze lopen door pikdonkere gangen, met helmen met lampen. ,,Het is hier 10 graden celsius en de vochtigheidsgraad is 100 procent‘’, zegt initiatiefnemer Christian Clot. ,,Dat heeft grote impact op je lichaam. Het is heel erg zwaar.’’

De Fransen die half maart afdaalden in de beroemde grot van Lombrives, in de Pyreneeën, hebben voor het eerst een teken van leven gegeven. Er is een video van hun eerste week onder de grond. En in een audioboodschap vertelt ontdekkingsreiziger Clot over zijn eerste bevindingen. ,,Er is geen zonlicht en we hebben geen klokken, dus alle tijdsbesef is weg’’, aldus Clot. Niemand weet meer hoe laat het is. ,,Het is heel moeilijk om afspraken te maken. Je zegt niet: morgenochtend om 10 uur komen we bij elkaar. Iedereen slaapt op andere tijden en iedereen wordt wakker op andere tijden.’’

De 15 grotbewoners hebben hun activiteiten (nog) niet gesynchroniseerd. ,,Als ik moe ben, ga ik slapen. Als ik honger heb dan eet ik iets. Maar iedereen heeft een ander ritme.’’

Het experiment werd ‘Deep Time’ gedoopt. Clot nam het initiatief ertoe maar sloeg de handen ineen met diverse onderzoekers en universiteiten.

Buiten de grot is er een medisch-wetenschappelijk team dat de vijftien deelnemers continu volgt. Die informatie moet kennis opleveren over hoe mensen zich gedragen, en hoe hun lichamen reageren, in een extreme ‘lockdown’.

Gedurende de dag zijn er vaste activiteiten voor iedereen. Op de videobeelden is te zien dat er door enkelen gekookt wordt. Aan lange kabels dalen sommigen 60 meter af in een ruimte om met emmers en vaten water te halen. De groep moet dagelijks vragenlijsten invullen voor de onderzoekers en ze moeten experimenten met een virtual reality-masker doen. Met sondes op hun hoofd en lichaam worden metingen gedaan.

Maar het is niet alleen maar afzien. Op de beelden is ook te zien dat er feestelijke ballonnen hangen in de grot en dat er een potje schaak wordt gespeeld. Twee van de deelnemers zitten gehurkt voor kleine bakken met zwarte aarde waarin ze zaadjes planten. Een ander fietst zich suf op een geïmproviseerde hometrainer.

De groep krijgt geen enkele informatie van buiten. Ze weten niets over hun familie, maar ook niet over bijvoorbeeld de derde lockdown die in Frankrijk is afgekondigd wegens corona. ,,Wij kunnen alleen soms wat informatie in een doos stoppen die dan wordt afgehaald door iemand van buiten. Misschien laat ik binnenkort weer van me horen’’, zegt Clot in zijn audioboodschap.

De vijftien Fransen moeten nog twee weken in de grot blijven.

