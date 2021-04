Franse generaals waarschuwen voor een burgeroorlog

video Dolblije familie veroor­zaakt aardbeving tijdens gender reveal party: ‘Heb hier geen woorden voor’

23 april In de Amerikaanse stad Kingston (New Hampshire) dreigde een gender reveal party, waarbij het geslacht van een baby wordt onthuld, gruwelijk mis te lopen. Een explosief dat in het bijzijn van een dolblije familie tot ontploffing werd gebracht, veroorzaakte in de directe omgeving een lichte aardbeving. Diverse huizen raakten beschadigd. De man die het explosief had gekocht, heeft zichzelf inmiddels aangegeven bij de politie.