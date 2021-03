Franse farmaceut veroordeeld wegens dodelijk medicijn

Servier werd veroordeeld omdat het Mediator bleef produceren en verkopen toen bekend was dat het gevaarlijk was. ,,Het bedrijf wist al jarenlang van de risico’s maar deed niet wat het had moeten doen’’, aldus de rechter. ,,Het bedrijf heeft het vertrouwen van mensen in de gezondheidszorg geschaad.’’



Opmerkelijk is dat niet alleen de farmaceut is veroordeeld, maar ook de overheid. De officiële controledienst ANSM moet in Frankrijk toezien op de kwaliteit van medicijnen, maar was volgens de rechter onoplettend en greep te laat in. De ANSM werd veroordeeld tot een boete 300.000 euro. ,,Het agentschap heeft gefaald in zijn rol als toezichthouder’’, zei de rechter.



Voor klokkenluidster Frachon zijn de veroordelingen een overwinning. Tijdens de rechtszaak vertelde ze over ‘de druk en de bedreigingen’ waar ze mee te maken kreeg na haar onthullingen. ,,Er werd gedaan alsof ik met samenzweringstheorieën kwam, maar ik deed gewoon mijn werk.’’