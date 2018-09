Franse en Britse marine klaar om coquillesoorlog te smoren

,,We moeten voorkomen dat de situatie verder escaleert'', aldus minister van Landbouw en Visserij Travert. Hij verwees daarbij naar de botsing van een week geleden. Toen raakten de bemanningen van vijf Engelse vissersboten slaags met zo'n 35 Franse collega's. Er was even sprake van een heuse zeeslag, waarbij met vuurpijlen werd geschoten en met stenen werd gesmeten. Boten ramden elkaar. Ook poogden de Franse vissers de visnetten van de Engelsen kapot te varen. ,,Er ontstond een levensgevaarlijke situatie op volle zee. Dat kunnen we niet tolereren. Vandaar dat we nu ingrijpen, zodra het weer tot spanningen komt.''

De Engelsen waren op coquilles Sint-Jacques aan het vissen in internationale wateren, zo'n twintig kilometer uit de Franse kust. Dat mogen ze, volgens de geldende regels. Franse vissers daarentegen moeten de peperdure schelpen met rust laten. Ze mogen alleen tussen 1 oktober en 15 mei op het schelpdier vissen. De rest van het jaar worden ze met rust gelaten, om de voorraad niet uit te putten. De Fransen willen dat de Engelsen, en hun Ierse collega's, eenzelfde vangstbeperking opgelegd krijgen. ,,Het is in ons aller belang dat er voldoende coquilles zijn voor alle vissers'', aldus Dimitri Rogoff van de Normandische vissersbond.

Morgen is er een bijeenkomst van Franse en Engelse vissers en verwerkers van de schelpdieren. Doel is om goede afspraken te maken. Daarbij speelt op de achtergrond ook de discussie over de brexit mee. De rijke banken met coquilles liggen net buiten de Franse territoriale wateren. ,,Na 29 maart 2019 mogen de Engelsen daar niet meer vissen'', stelt Rogoff. Volgens het Franse ministerie van Visserij is het nog niet zo ver. ,,De onderhandelingen over de brexit lopen nog. En er is nog geen enkele afsprak over de visserij gemaakt. Daarom is het zo belangrijk dat we er samen met de Engelsen uitkomen'', aldus de Franse bewindsman.