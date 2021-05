Franse burgemeester-in-de-cel geeft na drie maanden alsnog zijn ambt op

Bevolking Oost-Congolese stad Goma na vulkaanuit­bar­sting opge­schrikt door aardbeving

21:01 De bevolking van de Oost-Congolese stad Goma is vandaag opgeschrikt door aardbevingen in het grensgebied met Rwanda. Die volgden op de desastreuze uitbarsting van de Nyiragongo-vulkaan afgelopen weekeinde. De zwaarste schok had volgens de Rwandese seismologen een kracht van 5.3. Die richtte forse schade aan in Goma. Over slachtoffers is nog weinig bekend.