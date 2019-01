Franse babyluiers bevatten verboden chemicaliën

Wegwerpluiers bevatten gevaarlijke stoffen die een risico vormen voor de gezondheid. Dat blijkt uit onderzoek in Frankrijk. Er is onder meer het omstreden glyfosaat aangetroffen, maar ook andere bestrijdingsmiddelen en pcb’s en dioxines. Zelfs in ‘ecologische’ luiers zijn chemicaliën aangetroffen. Onduidelijk is of dit ook in Nederland het geval is.

,,De meeste pesticides in luiers staan op de lijst van verboden producten in de Europese Unie’’, aldus directeur Roger Genet van het Franse onderzoeksbureau ANSES, dat voor de Franse overheid werkt.

ANSES heeft een lijvige studie gepubliceerd naar een ‘representatieve’ groep van 23 soorten wegwerpluiers die veel verkocht worden in Frankrijk. Namen en merken worden niet genoemd. Herbruikbare luiers zijn niet onderzocht.

Omstreden stoffen

,,Er zitten gevaarlijke chemische stoffen gevonden in wegwerpluiers’’, is de algemene conclusie van het agentschap. Het gaat in totaal om zo’n 60 omstreden stoffen. ,,Voor verschillende daarvan worden ook toelaatbare grenzen overschreden. Het is niet uitgesloten dat er daardoor gezondheidsrisico’s zijn.’’

De producenten voegen meestal niet bewust de giftige stoffen toe: ze zitten vaak al in de basismaterialen waarmee de luier wordt gemaakt. Een uitzondering zijn bepaalde geurstoffen die gevaarlijk zijn en wel zelf worden toegevoegd door de producent.

ANSES benadrukt dat er tot op heden géén aandoeningen of klachten bekend zijn door de gevaarlijke stoffen in luiers. Maar uit de studie blijkt dat er méér chemicaliën in de luiers zitten dan wenselijk is. Dát vormt het risico, zeggen de onderzoekers.

4800 luiers

In Europa gebruikt zo’n 90 procent van alle families wegwerpluiers. Een ‘gemiddelde baby’ draagt in drie jaar tijd zo’n 3800 tot 4800 luiers. Het is juist die continue en veelvuldige blootstelling die een risico vormt. Door de luier (jarenlang continu) te dragen komt de huid van de zuigeling in contact met de giftige stoffen.

De Franse regering heeft de luierproducenten gevraagd om in actie te komen. Ze moeten binnen twee weken duidelijk maken hoe zij giftige stoffen gaan verwijderen uit luiers. Ook zullen meer controles worden uitgevoerd. Over zes maanden wordt geëvalueerd of de industrie vooruitgang heeft geboekt. Parijs wil de kwestie ook bij de Europese Unie aankaarten.

Pampers

De Franse branchevereniging van luierproducenten heeft in een reactie een korte verklaring uitgegeven. ,,Jaarlijks worden meer dan 3 miljard wegwerpluiers verkocht zonder enig gevaar voor de volksgezondheid.’’ Het beroemde merk Pampers, van producent Procter and Gamble, zegt dat zijn luiers ‘veilig zijn en altijd zijn geweest’. ,,De aanbevelingen die in dit onderzoek staan hebben wij al ingevoerd.’’