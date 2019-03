Franse aartsbisschop veroordeeld tot half jaar cel omdat hij zweeg over pedopriester

Chinese vrouw de straat op als kopie Cristiano Ronaldo

8:57 He Yuhong, een 28-jarige visagiste uit de Chinese stad Chongqing, heeft dankzij haar opvallende make-upkwaliteiten in korte tijd ruim een half miljoen volgers op Instagram verzameld. De jonge vrouw kan zichzelf in amper een uur extreem realistisch transformeren in internationale beroemdheden zoals stervoetballer Cristiano Ronaldo. Op sociale media wordt ze inmiddels de ‘beste menselijke kameleon ooit’ genoemd.