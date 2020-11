Franse aanbieders ‘corona-verklaringen’ fraudeerden op dezelfde wijze als Nederlandse oplichters

LIVE | Alle ogen gericht op Pennsyl­vania, waar de beslissing kan vallen

14:46 Amerika wacht op de uitslag van de zenuwslopende presidentsrace. In cruciale staat Pennsylvania kan de beslissing de komende uren vallen. Kandidaat Joe Biden ligt daar voor op Trump. Als de marge groeit, is het uitroepen van Biden als nieuwe bewoner van het Witte Huis nabij. ,,Wij gaan dit winnen’’, zei de Democraat vanochtend in een toespraak. Volg hieronder alle ontwikkelingen in ons liveblog. Lees hier ons vorige blog over de verkiezingen terug.