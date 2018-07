Frans dorpje is 'te rijk': inwoners hoeven geen belastingen te betalen

Maar niet iedereen is blij met de situatie in Le Perthus. Sinds het aftreden van de vorige burgemeester in 2015 ligt het gemeentebestuur met elkaar overhoop. ,,De oppositie, die de meerderheid is geworden, blokkeert systematisch het budget, inclusief het budget voor 2017 dat met hen is ontwikkeld. Projecten die gepland zijn voor onder andere de kleuterschool kunnen zo niet worden gestart. Het is jammer, "zegt de huidige burgemeester Marie-Hélène Ruart-Lucquin. ,,Het geruzie legt onze gemeenschap plat.”



Een inwoner noemt het voorstel van de rekenkamer 'een grap'. ,,Voordat ik mijn glas hef, wil ik het eerst zwart op wit zien."



Het is nu aan de prefect, de hoogste gezagsdrager op departementaal niveau om te beslissen of het advies in werking treedt. De beslissing zal voor 31 juli vallen, aldus Franse media.