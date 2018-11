Frankrijk verwijt Turkije politieke spelletjes in zaak-Khashoggi

Erdogan had eerder gezegd dat het alle informatie over de moord had gedeeld met andere landen, waaronder Frankrijk. Maar Frankrijk ontkent dat het informatie van Ankara had gekregen. In een interview op tv-zender France 2 zei minister Le Drian dat hij ‘geen kennis’ had van informatie die Turkije zou gedeeld hebben. Op de vraag of de Turkse president dan had gelogen, merkte de Franse minister op dat Erdogan ‘in deze omstandigheden een bijzonder politiek spelletje’ speelt.