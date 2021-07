Frankrijk verscherpt grenscontroles en verplicht gezondheidspas in horeca, winkelcentra en bij reizen

Frankrijk gaat de grenscontroles verscherpen, vooral bij reizigers uit risicolanden. Vanaf augustus is de gezondheidspas bovendien verplicht in de horeca, winkelcentra en bij langeafstandreizen per trein of vliegtuig. Deze en andere nieuwe coronamaatregelen heeft de Franse president Emmanuel Macron maandagavond aangekondigd in een televisietoespraak.

Macron kondigde ook aan dat PCR-tests niet langer gratis zijn voor buitenlandse toeristen omdat Fransen in het buitenland ook moeten betalen voor deze testen. De nieuwe maatregelen moeten de verspreidingsgolf van de deltavariant afremmen.

Sinds 9 juni kunnen alle inwoners van de Europese Unie door Frankrijk reizen als ze hun volledige vaccinatiestatus kunnen aantonen. Dat kan sinds 1 juli makkelijk met behulp van het Europese coronacertificaat. Indien reizigers (ouder dan 11 jaar) niet over zo’n coronacertificaat beschikken, moeten ze wel een negatieve PCR-test of antigeentest (niet ouder dan 72 uur) kunnen voorleggen, zelfs bij een doorreis.

De Franse politie controleert al streng of toeristen voldoen aan de nodige toegangsvoorwaarden om het land te betreden. Zelfs bij een doorreis moeten reizigers aan alle voorwaarden voldoen, bleek vorige week uit een reportage van het Vlaamse VTM Nieuws.

Verplichte vaccinatie

De Franse president kondigde ook aan dat coronavaccinatie verplicht wordt voor zorgmedewerkers en mensen die door hun werk in contact komen met risicogroepen. Vanaf 15 september zal de maatregel worden gecontroleerd en kunnen mensen die zich er niet aan houden gestraft worden.

Met de verplichte vaccinatie volgt de regering het advies van de Franse Hoge Autoriteit voor de Gezondheid (HAS). De HAS had zaterdag aangeraden om de verplichting zo snel mogelijk in te voeren. Macron vroeg zich tijdens zijn toespraak ook openlijk af of uiteindelijk niet alle inwoners van Frankrijk een verplichte coronavaccinatie moeten krijgen.

Frankrijk had zondagavond 4256 nieuwe besmettingen geregistreerd. In meer dan één op de twee gevallen gaat het om de deltavariant. De stijging van het aantal besmettingen is nog niet zichtbaar in de Franse ziekenhuizen. Daar lagen vandaag 7.137 coronapatiënten, 46 minder dan een dag eerder. Op de intensive cares liggen 957 patiënten als gevolg van een besmetting met Covid-19 (+10). Een week geleden waren dat er nog ruim 1000. Het afgelopen etmaal werden er 28 coronadoden geregistreerd.

Nederland

Ook in Nederland loopt het aantal nieuwe coronabesmettingen zo snel op dat het niet de vraag is óf Nederland een risicoland zal vormen, maar wanneer. Vanwege de besmettelijkere deltavariant en het loslaten van veel maatregelen groeien de besmettingscijfers zo hard dat Nederland in de categorisering van het ECDC, het Europese RIVM, afstevent op een rode of een donkerrode codering. De zorgeloze, Zuid-Europese zomervakantie waar veel Nederlanders na anderhalf jaar corona-ellende reikhalzend naar uitkijken, komt daardoor onder druk te staan.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) noteerde afgelopen etmaal 8522 positieve coronatesten. Dat is minder dan afgelopen twee dagen, maar ruim vijf keer zoveel als de 1521 gevallen van maandag een week geleden. Zondag eindigde het aantal officiële coronabesmettingen op 9369, terwijl het RIVM zaterdag liefst 10.281 nieuwe gevallen noteerde. Dat was het hoogste aantal sinds 25 december. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) verwacht vanaf deze week een grotere bezetting op de intensive cares en verpleegafdelingen.

Niet alleen Nederland en Frankrijk, maar ook toeristische trekpleisters als Portugal en Spanje kampen met stijgende besmettingscijfers.