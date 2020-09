Frankrijk verijdelde recentelijk zes aanslagen

In Frankrijk is de terreurdreiging nog steeds ‘extreem hoog’. Er worden tot op de dag van vandaag aanslagen verijdeld en duizenden mensen staan op een ‘zwarte lijst’ van moslimextremisten.

Dat hebben de Franse autoriteiten bekendgemaakt aan de vooravond van het proces rond de aanslagen van januari 2015. Toen werden door terroristen in en rond Parijs zeventien mensen gedood, onder meer bij satirisch weekblad Charlie Hebdo.

,,De dreiging van terroristen is nog steeds in extreme mate aanwezig’’, zei de minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin.

Duizenden moslimextremisten

Hij maakte bekend dat er 8132 Fransen in een databank staan, omdat ze als moslimextremist een potentieel gevaar vormen. In Franse gevangenissen zitten 505 gedetineerden die veroordeeld zijn wegens terroristische activiteiten. Die komen beetje bij beetje weer vrij: vorig jaar waren het er ongeveer 40. ,,Dit jaar komen er 45 veroordeelden vrij die vastzaten wegens terrorisme. Volgend jaar zijn het er 63’’, aldus Darmanin.

,,De kans op terreurdaden is nog steeds erg groot’’, aldus Jean-François Ricard, die de speciale anti-terreur-afdeling van de Franse justitie leidt. Volgens hem is alleen al de laatste paar maanden een zestal aanslagen in Frankrijk verijdeld. Details gaf hij niet.

,,We proberen netwerken (van terroristen, red) in zo’n vroeg mogelijk stadium te ontmantelen. Want als zo’n groep eenmaal bestaat, is het heel moeilijk vast te stellen wanneer ze precies zullen toeslaan.’’

32 aanslagen verijdeld

Sinds 2017 zouden in totaal 32 aanslagen in Frankrijk zijn verijdeld, door tijdig optreden van de politie en veiligheidsdiensten. ,,Begin dit jaar was er nog een groot plan wat we hebben kunnen voorkomen’’, aldus minister Darmanin.

Vanaf vandaag/morgen staan veertien verdachten terecht die betrokken waren bij de aanslagen in januari 2015. Op de redactie van Charlie Hebdo werden toen elf mensen vermoord, op straat werden twee agenten vermoord en in een joodse supermarkt werden vier mensen vermoord.

De drie daders werden destijds allemaal gedood. De verdachten die nu terechtstaan, zouden wapens hebben geleverd of financiële en logistieke steun hebben verleend.

Charlie Hebdo

Het satirische Franse weekblad Charlie Hebdo publiceerde vandaag, een dag voordat het proces over de aanslagen in Parijs begint, opnieuw de Mohammed-cartoons die de redactie destijds doelwit van islamitisch terrorisme maakten. Ook verschijnt er een speciale editie met daarin een special over het aankomende proces.

Volledig scherm De cover van Charlie Hebdo van deze week, met daarin een special over het proces. © Charlie Hebdo