‘Frankrijk trekt troepen terug uit Mali’

De Franse president Emmanuel Macron zal eerstdaags het vertrek aankondigen van Franse troepen uit Mali. De aankondiging wordt verwacht in de marge van een top van de Europese Unie en Afrikaanse Unie, donderdag en vrijdag in Brussel.

Dat zeggen ingewijden tegen het Franse persbureau AFP. Macron zal het nieuws over de terugtrekking woensdagavond of donderdag bekendmaken, aldus de bronnen. Regeringswoordvoerder Gabriël Attal had eerder vandaag aangekondigd dat de president woensdagavond in het Elysée met ‘de staatshoofden van de partnerlanden’ zal spreken over ‘onze aanwezigheid in de Sahel in het kader van de terrorismebestrijding, met name in Mali’. Aankondigingen ‘zullen dan snel worden gedaan’, voegde de zegsman eraan toe.

Handhaving van de status quo is volgens hem ‘niet mogelijk in een zeer verslechterde situatie in Mali, met de machtsovername door een junta, de weigering een ​​tijdschema op te stellen voor de terugkeer naar de democratische orde - wat nochtans was aangekondigd - en de inzet van een Russische privémilitie’, onderstreepte Attal aan het einde van de ministerraad. Volgens de ingewijden stuurt Macron zijn troepen daarom naar een andere plek in de regio.

Mali wees de Franse ambassadeur eind januari uit omdat het verontwaardigd was over ‘vijandige’ opmerkingen van Franse topfunctionarissen. Zo had minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian hard uitgehaald naar het militaire regime, dat hij ‘onverantwoordelijk’ gedrag verweet. De uitwijzing van de diplomaat leidde tot internationale kritiek.

Duitsland en Denemarken

Zo noemde Duitsland het besluit ‘ongerechtvaardigd’. Minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock plaatst grote vraagtekens bij verdere deelname aan de internationale VN-vredesmissie (Minusma) in Mali. ,,Gezien de laatste stappen van de Malinese regering, moeten we ons afvragen of onze gezamenlijke inspanningen daar succes kunnen hebben”, zei ze begin februari tegen de krant Süddeutsche Zeitung.

Een week eerder trok Denemarken zijn troepen terug uit Mali nadat het militaire bewind dat had geëist. Het Deense vertrek onderstreepte de problemen van de internationale contra-terreuroperatie tegen Al-Qaeda en Islamitische Staat (IS), onder leiding van Frankrijk. Duitsland kondigde aan de kwestie op hoog niveau te willen aankaarten bij de Malinese regering.

Volledig scherm Een Duitse soldaat van het parachutistendetachement van Minusma zoekt naar een IED (geïmproviseerd explosief) tijdens een patrouille op de route van Gao naar Gossi. © AFP

Nederland en België

Nederland is ‘zeer bezorgd’ over de ontwikkelingen in Mali, liet een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken begin februari weten. Een zegsman van het ministerie van Defensie zei ‘eerst naar de Fransen te kijken’ vanwege hun grote rol bij de VN-missie ,,Als het niet meer haalbaar of veilig is, dan gaan we goed over de voortgang van de missie nadenken.” Beide ministeries wilden niet vooruitlopen op het overleg met partnerlanden over de missie. Wel benadrukten ze dat Nederland ‘toegewijd’ is aan Mali en stabiliteit in het land ‘van groot belang’ vindt. ,,Ook om die reden wil het kabinet in gesprek blijven met de Malinese transitieautoriteiten”, zei een woordvoerder van Buitenlandse Zaken.

Nederland keerde in november 2021 terug naar Mali, nadat het in 2019 na een missie van vijf jaar was vertrokken uit het land. Defensie levert nu tot mei een Hercules-transportvliegtuig met bijna negentig militairen als ondersteunend personeel. De VN-missie staat nu ook onder commando van een Nederlander, Kees Matthijssen. Ook is Nederland nog actief in de EU-trainingsmissie in het land. Daarnaast werken er drie militaire stafofficieren op het hoofdkwartier van Minusma in Bamako en staan drie militairen de Duitse soldaten bij in de stad Gao.

België stuurt voorlopig geen militairen naar Mali om de internationale missie te ondersteunen. Minister van Defensie Ludivine Dedonder zei dinsdag dat niet is voldaan aan de voorwaarden voor een Belgische deelname. België zou dit jaar 250 manschappen sturen om deel te nemen aan de Europese taskforce Takuba, maar dat gaat dus niet door.

Volledig scherm Nederlandse commando's van het KCT (Korps Commando Troepen) tijdens de VN-missie Minusma in Mali. © Mindef

Jihadisten

Mali vecht sinds 2012 tegen een islamitische opstand in het noorden die wordt gesteund door terreurorganisaties als IS. In 2013 kwam Frankrijk tussenbeide – op verzoek van Malinese leiders – om jihadisten te stoppen die al delen van het uitgestrekte land hadden ingenomen. De operatie werd later uitgebreid naar andere landen in een poging de bredere Sahel-regio - die Tsjaad, Niger, Burkina Faso en Mauretanië omvat - te stabiliseren.

De relatie tussen de Malinese leiders en Europese landen is de afgelopen tijd steeds verder verzuurd. Militairen pleegden in 2020 een staatsgreep in het land. Ze deden later naar verluidt een beroep op het Russische huurlingenleger Wagner. Dat viel slecht in Europese hoofdsteden.

Volledig scherm Een Britse soldaat kijkt naar een Chinook-helikopter die op het punt staat op te stijgen vanaf de Franse militaire basis in Gao. © AFP

