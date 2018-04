Frankrijk: 'Rode lijn is nu overschreden'

Frankrijk vuurde afgelopen nacht kruisraketten af vanaf een Frans fregat in de Middellandse Zee en met gevechtsvliegtuigen die opstegen vanuit verschillende bases in Frankrijk zelf. Volgens de Franse president Emmanuel Macron gebeurde dat omdat met de gifgasaanval op Douma, een week geleden, 'de rode lijn is overschreden' die Frankrijk in mei vorig jaar instelde.

,,Frankrijk heeft in mei 2017 een rode lijn getrokken en die is nu overschreden’’, aldus Macron. Hij verwees naar de tientallen doden in Douma, ‘uitgeroeid met chemische wapens’. ,,De feiten en de verantwoordelijkheid ervoor van het Syrische bewind staan vast.’’ De president zei dat Frankrijk en zijn partners vanaf vandaag weer zullen proberen om via de diplomatieke manier, via de Verenigde Naties, vooruitgang te boeken. ,,We moeten voorkomen dat het Syrische bewind in herhaling valt.’’