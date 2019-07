Frankrijk moet verdachte van aanslagen Parijs schadevergoeding betalen

Abdeslam werd in 2016 opgepakt in Brussel en uitgeleverd aan Frankrijk, waar hij werd vastgezet in de gevangenis van Fleury-Mérogis bij Parijs. In zijn cel werd hij 24 uur per dag gefilmd, terwijl een wet die dat mogelijk maakt nog niet was aangenomen door het parlement.



Volgens een administratieve rechtbank stond hij onrechtmatig onder permanente videobewaking. Abdeslam, die vorig jaar tot 20 jaar werd veroordeeld voor een schietwisseling met de politie, heeft het geld geweigerd, meldt Le Figaro. De rechtszaak voor de aanslagen in Parijs begint vermoedelijk pas eind volgend jaar.



Het vonnis van de administratieve rechtbank dateert van 2017 en staat beschreven in een onlangs verschenen boek over de advocaat van Abdeslam, Frank Berton. Bij de aanslagen in Parijs vielen in november 2015 131 doden. Doelwitten waren de concertzaal Bataclan, cafés en restaurants en een voetbalstadion.