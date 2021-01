Frankrijk is alweer bezig met de derde avondklok: maar of het zin heeft?

Machtsoverdracht VS LIVE | Debat over impeach­ment Trump gestart in Huis, diverse Republikei­nen steunen afzetting

20:06 Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden debatteert vandaag over de afzetting van Donald Trump. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de aanval op het Capitool precies een week geleden. In een poging Joe Bidens overwinning terug te draaien drongen duizenden fervante Trump-aanhangers het epicentrum van de Amerikaanse democratie binnen. Vijf mensen kwamen om het leven, tientallen raakten gewond. Het is de tweede keer dat de Democraten een impeachmentprocedure tegen Trump zijn gestart. Zeker zes van Trumps partijgenoten gaven aan wel voor impeachment te stemmen. Volg hieronder alle ontwikkelingen in ons liveblog. Het nieuws van de vorige dag lees je hier terug.