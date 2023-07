Frankrijk geteisterd door geweld: 45.000 agenten ingezet, al ruim 340 arrestaties, burgemeester Marseille vraagt om meer ordetroepen

UpdateHet is zeer onrustig in Frankrijk, dat zich schrap zet voor een vierde opeenvolgende gewelddadige nacht. In het hele land worden 45.000 politieagenten ingezet. Op heel veel plekken loopt het vrijdagavond uit de hand. Er wordt zelfs gerept over een mogelijke noodtoestand en ook spelers van het Franse voetbalelftal laten van zich horen.

Dinsdag werd Nahel - een 17-jarige jongen van Algerijnse komaf - doodgeschoten door een politieagent. Dat heeft sindsdien tot hevige onlusten geleid. Ook vanavond weer. Het is momenteel erg onrustig, gewelddadig chaotisch in vele Franse steden. In Lyon woeden verschillende brandjes, vlogen mortieren tegen een operagebouw aan en de situatie is gespannen. Tientallen mensen zijn op de been bij de protesten. De politie zou al 38 arrestaties hebben verricht in de stad.

Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin meldde rond 00.30 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag dat in het hele land 270 mensen waren aangehouden. Volgens de nieuwszender BFM-TV is het aantal arrestaties inmiddels opgelopen tot ruim 340. Daarvan werden er zeker 80 opgepakt in Marseille. Daar is de situatie zeer gewelddadig. Er wordt traangas ingezet. Volgens de politie wordt er geplunderd, zijn er uitgebrande scooters en ook veel gemaskerde jongeren. Ook werd een wapenwinkel geplunderd en zijn wapens - zonder munitie - buitgemaakt, aldus de politie. Op sociale media is te zien dat in het oude havengebied een explosie plaatsvond. De voor zaterdag geplande Pride is afgelast.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Burgemeester Benoît Payan van Marseille heeft gevraagd om versterking van de ordediensten in zijn stad. ,,In Marseille zijn de taferelen van plunderingen en geweld onacceptabel. Ik veroordeel dit vandalisme met totale vastberadenheid en roep de staat op om onmiddellijk extra ordetroepen te sturen”, schreef Payan vrijdagavond iets over half twaalf op Twitter.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In Straatsburg vonden ook plunderingen plaats en werd een operagebouw beschadigd. Minstens dertig mensen zijn gearresteerd.

Avondklok en oproep Franse voetbalsterren

Voor minderjarigen zonder begeleiding geldt in zowel de steden Colmar als Mulhouse inmiddels een avondklok. Ook Aulnay-sous-Bois - vlak bij Parijs - kent een avondklok. ,,We moeten de bittere constatering maken: het gezag van de staat is geschonden”, schreef daar de burgemeester zojuist. Ook in Parijs is het her en der onrustig, diverse winkels werden geplunderd.

Via een persbericht roept een aantal spelers van het Frans nationale voetbalelftal (‘Les Bleus’) - onder wie Kylian Mbappé, Jules Koundé en Mike Maignan - op tot ‘verzoening en verantwoordelijkheid’. Zij schrijven: ,,Sinds deze tragische gebeurtenis zijn we getuige geweest van de uiting van een volkswoede waarvan we de inhoud begrijpen, maar waarvan we de vorm niet kunnen onderschrijven. Het geweld moet stoppen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Noodtoestand

Alleen al in de nacht van donderdag op vrijdag zijn 917 mensen gearresteerd. De gemiddelde leeftijd van die arrestanten was 17, aldus minister van Binnenlandse Zaken Darmanin. Gelet op de grote ongeregeldheden wil de Franse premier Élisabeth Borne de ‘noodtoestand’ niet langer uitsluiten. Volgens haar worden alle mogelijkheden nu onderzocht om de orde zo snel mogelijk te laten terugkeren.

Volledig scherm Rellen vandaag in Lyon. © AFP / Jeff Pachoud

‘Diepgeworteld racisme’

Ondertussen verwerpt de Franse regering de beschuldiging van de Verenigde Naties over racisme bij de politie. ,,Elke beschuldiging van racisme of systemische discriminatie binnen de politiemacht in Frankrijk is totaal ongegrond”, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Een woordvoerder van het VN-mensenrechtenkantoor zei vrijdag dat er zorgen zijn omdat de Franse politie Nahel, een 17-jarige jongen van Algerijnse afkomst, doodschoot. ,,Dit is een moment voor het land om de diepgewortelde problemen van racisme en discriminatie bij de wetshandhaving serieus aan te pakken”, aldus de woordvoerder.

De familie van Nahel heeft media gevraagd zaterdag niet naar de uitvaart te komen en ‘hun privacy te respecteren’, zeggen de advocaten van de familie van de tiener in een persbericht.

Volledig scherm Politie-eenheid in het Franse Lille. © AFP / Kenzo Tribouillard

Politie is in oorlog met ‘ongedierte’

De Franse politie is in oorlog met ‘ongedierte’, stellen twee grote politievakbonden. Zij halen in een verklaring uit naar de relschoppers die sinds het schietincident de straat op zijn gegaan. Het is volgens Alliance Police Nationale en UNSA Police, die de helft van het politiepersoneel vertegenwoordigen, ‘niet langer genoeg om op te roepen tot kalmte, die moet worden opgelegd’.

De bonden stellen dat het tijd is voor ‘een strijd tegen het ongedierte’ en dat alle middelen ingezet moeten worden om de rechtsstaat te herstellen. ,,Vandaag staan politieagenten aan het front omdat we in oorlog zijn”, staat in hun verklaring. ,,Morgen zullen we in verzet zitten.”

Volledig scherm Onrusten vandaag in Marseille. © ANP / EPA / Sebastien Nogier

Bussen en trams stilgelegd

De politie in Frankrijk ligt sinds het schietincident van dinsdag onder een vergrootglas. Er is onder meer kritiek op een wet uit 2017 die agenten toestaat in het verkeer hun vuurwapens te trekken als hun of andere levens in gevaar zijn. Volgens critici is het aantal fatale schietincidenten door deze wet toegenomen. Vorig jaar werden dertien mensen in dergelijke situaties gedood, dit jaar twee.

De Franse regering heeft vrijdag de prefecten, de vertegenwoordigers van de staat in de regio’s, verzocht om vanaf 21.00 uur bussen en trams in heel Frankrijk stil te leggen. Zo is bijvoorbeeld ook het openbaar vervoer tussen het Zwitserse Genève en Frankrijk stilgelegd. Ook is besloten dat sommige grote publieke evenementen niet doorgaan. Het besluit over het openbaar vervoer geldt tot nader order. Verder is een ‘systematisch verbod’ uitgevaardigd op de verkoop en het vervoer van vuurwerkmortieren, benzineblikken, zuren en brandbare en chemische producten.

Beelden op social media

Eerder vrijdag spraken Darmanin en de minister van Telecommunicatie, Jean-Noël Barrot, met vertegenwoordigers van sociale platforms. De bewindslieden herinnerden de bedrijven aan ‘hun verantwoordelijkheid om inhoud te verwijderen die aanzet tot geweld’, schreef Barrot achteraf op Twitter. Ook zouden de netwerken ‘onmiddellijk’ moeten reageren op verzoeken tot identificatie van ‘gebruikers die de wet overtreden’.

Rellen in Brussel

Na een woelige donderdagnacht was het vrijdag ook opnieuw onrustig in de Belgische hoofdstad Brussel. De politie is massaal aanwezig in de Anneessenswijk, vlak bij het Zuidstation in de stad. In de loop van de dag werden zeker vijftig demonstranten aangehouden. Het gaat om ,,preventieve aanhoudingen van personen die in het bezit zijn van bezwarend materiaal en van wie aangenomen kan worden dat ze vernielingen zullen teweegbrengen”, aldus een politiewoordvoerder.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: