Frankrijk beperkt vertiermogelijkheden voor toeristen zonder boosterprik of negatieve test

Dat blijkt uit het maandag aangescherpte reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarin staat dat 65-plussers vanaf 15 december niks meer aan hun digitale coronacertificaat (DCC) hebben als ze langer dan zeven maanden geleden hun tweede prik kregen (of de eerste na een Covid-besmetting). Dit certificaat, in Frankrijk pass sanitaire genoemd, is alleen geldig in combinatie met een bewijs van drie vaccinaties (of twee na een Covid-besmetting).